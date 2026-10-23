С жительницы Ставрополья взыскали штраф за продажу немаркированного алкоголя
В Ставропольском крае судебные приставы взыскали с местной жительницы уголовный штраф в размере 400 тыс. руб. за продажу немаркированного алкоголя. Женщина выплатила назначенную судом сумму после возбуждения исполнительного производства и предупреждения о возможной замене наказания, сообщили в ГУФССП России по региону.
Ставропольчанку признали виновной по ст. 171.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за оборот товаров без обязательной маркировки. По данным ведомства, женщина продавала крепкий алкоголь без специальных акцизных марок. Суд назначил ей уголовный штраф в размере 400 тыс. руб.
Добровольно выплачивать штраф осужденная не стала, после чего приставы возбудили исполнительное производство. Ее предупредили, что в случае дальнейшей неуплаты в суд могут направить представление о замене штрафа другим видом наказания, вплоть до лишения свободы. После этого женщина погасила задолженность в полном объеме.