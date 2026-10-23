С жительницы Ставрополья взыскали штраф за продажу немаркированного алкоголя

Добровольно выплачивать штраф осужденная не стала, после чего приставы возбудили исполнительное производство. Ее предупредили, что в случае дальнейшей неуплаты в суд могут направить представление о замене штрафа другим видом наказания, вплоть до лишения свободы. После этого женщина погасила задолженность в полном объеме.