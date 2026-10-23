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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Волга

В Оренбуржье не пропустили крупную партию куриного мяса из Казахстана

В Оренбургской области на российско-казахстанской границе пресекли попытку ввоза 20 т замороженного куриного мяса без необходимых документов. Инцидент произошел на пункте пропуска «Сагарчин», где сотрудники регионального управления Россельхознадзора совместно с пограничниками остановили фуру, следовавшую из Казахстана.

Егор Снетков / Коммерсантъ

В ходе проверки выяснилось, что у перевозчика отсутствовали ветеринарные сопроводительные бумаги. Без этих документов невозможно подтвердить безопасность продукции, что создавало риск для здоровья потребителей. Действия грузоперевозчика расценили как нарушение требований Решения Комиссии Таможенного союза № 317, регулирующего ветеринарно-санитарные меры в рамках Евразийского экономического союза.
По итогам разбирательства виновное лицо привлекли к административной ответственности. Вся партия мяса, не прошедшая обязательный ветеринарный контроль, была возвращена в Казахстан.
Андрей Сазонов