В Оренбуржье не пропустили крупную партию куриного мяса из Казахстана

В ходе проверки выяснилось, что у перевозчика отсутствовали ветеринарные сопроводительные бумаги. Без этих документов невозможно подтвердить безопасность продукции, что создавало риск для здоровья потребителей. Действия грузоперевозчика расценили как нарушение требований Решения Комиссии Таможенного союза № 317, регулирующего ветеринарно-санитарные меры в рамках Евразийского экономического союза.