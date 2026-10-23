УК из Орска обязали вернуть 733 тысячи рублей субсидии в бюджет
Суд обязал управляющую компанию из Орска вернуть неосвоенную часть субсидии в бюджет — ранее крупную сумму УК выделили для благоустройства придомовой территории на улице Пацаева. Об инциденте сообщила региональная прокуратура в пятницу, 23 октября.
Компания ранее заключила договор подряда с индивидуальным предпринимателем на 5,7 млн руб., которые были перечислены из бюджета. Однако в итоге подрядчик получил чуть больше 5 млн руб., а заказчику передали недостоверные сведения о том, что средства были полностью освоены.
УЖКДХТ городской администрации потребовало вернуть субсидию из-за нарушений условий соглашения, однако получило отказ. Тогда дело пришлось решать в суде: накануне с УК взыскали 733 тыс. руб. неосновательного обогащения и 58 тыс. руб. за пользование чужими деньгами в качестве процентов.