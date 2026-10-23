УК из Орска обязали вернуть 733 тысячи рублей субсидии в бюджет

Компания ранее заключила договор подряда с индивидуальным предпринимателем на 5,7 млн руб., которые были перечислены из бюджета. Однако в итоге подрядчик получил чуть больше 5 млн руб., а заказчику передали недостоверные сведения о том, что средства были полностью освоены.