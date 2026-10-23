Оренбуржец попал в колонию после того, как избил сожительницу и облил ее «белизной»

Ленинский районный суд Оренбурга вынес приговор в отношении оренбуржца, которого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. По данным суда, во время ссоры с сожительницей подсудимый избил ее, нанеся множественные удары руками и ногами по голове, грудной клетке, туловищу и конечностям. После этого он облил различные части тела потерпевшей «белизной».