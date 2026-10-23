Оренбуржец попал в колонию после того, как избил сожительницу и облил ее «белизной»
Ленинский районный суд Оренбурга вынес приговор в отношении оренбуржца, которого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. По данным суда, во время ссоры с сожительницей подсудимый избил ее, нанеся множественные удары руками и ногами по голове, грудной клетке, туловищу и конечностям. После этого он облил различные части тела потерпевшей «белизной».
В суде фигурант не признал свою вину. Он заявил, что дважды ударил сожительницу по лицу, отчего та упала. Однако вину подтвердили материалы дела и показания свидетелей.
При вынесении приговора суд учел рецидив преступлений подсудимого и приговорил его к 3 годам и 6 месяцам колонии строго режима. Дополнительно с мужчины взыскали 350 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.