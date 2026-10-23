Ростовский агрохолдинг «Юг Руси» выплатил держателям облигаций 641 млн рублей
Один из крупнейших российских производителей подсолнечного масла, ООО «Юг Руси», зарегистрированное в Ростове-на-Дону, в полном объеме исполнило свои обязательства перед инвесторами. 20 октября 2026 года компания произвела выплату купонного дохода за 28-й процентный период по двум выпускам своих биржевых облигаций. Общая сумма перечисленных средств составила 641,40 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на портале раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».
Согласно раскрытию существенного факта, расчеты производились по двум траншам облигаций, размещенным в рамках единой программы в июле 2024 года. Оба выпуска являются биржевыми, бездокументарными, с централизованным учетом прав.
По первому выпуску — серии 001P-01 (международный код ISIN: RU000A108ZP2) — общая сумма выплат составила ровно 402 млн рублей. В обращении находится 30 млн облигаций данного транша. Таким образом, на каждую ценную бумагу номиналом 1 тыс. руб. было начислено и выплачено 13,40 руб. Купонный период для данного выпуска длился ровно один месяц — с 20 сентября по 20 октября 2026 года.
Второй выпуск — серия 001P-02 (ISIN: RU000A108ZQ0) — принес инвесторам 239,40 млн рублей. Объем этого транша в обращении составляет 15 415 730 штук. Доходность на одну бумагу здесь оказалась выше и составила 15,53 рубля. Совокупный объем двух выплат демонстрирует, что компания поддерживает значительный объем долговой нагрузки, привлекая средства для операционной деятельности и инвестиционных программ.
ООО «Юг Руси» — это стержневое предприятие одноименной группы компаний, история которой неразрывно связана с Ростовской областью. Компания была зарегистрирована в апреле 2004 года и на сегодняшний день является одним из ведущих игроков на рынке производства бутилированного масла, бакалеи и консервной продукции. Производственные мощности холдинга исторически сосредоточены на юге страны, что позволяет контролировать всю цепочку создания стоимости — от выращивания подсолнечника до глубокой переработки и логистики.
По данным портала проверки контрагентов rusprofile, единственным учредителем ООО «Юг Руси» выступает юридическое лицо — ООО «РЕСУРС», владеющее 100% долей. В 2024 году выручка составила 15,2 млн руб., что на 6% ниже уровня 2023 года. При этом чистая прибыль за 2024 год положительна и составила 56,4 млн руб., что является резким улучшением по сравнению с убытком в 76,5 млн руб. годом ранее.