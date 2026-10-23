Ростовский агрохолдинг «Юг Руси» выплатил держателям облигаций 641 млн рублей

ООО «Юг Руси» — это стержневое предприятие одноименной группы компаний, история которой неразрывно связана с Ростовской областью. Компания была зарегистрирована в апреле 2004 года и на сегодняшний день является одним из ведущих игроков на рынке производства бутилированного масла, бакалеи и консервной продукции. Производственные мощности холдинга исторически сосредоточены на юге страны, что позволяет контролировать всю цепочку создания стоимости — от выращивания подсолнечника до глубокой переработки и логистики.