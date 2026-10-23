Приезжего из ДНР, снимавшего на видео авто у отеля в Геленджике, осудили за госизмену
Краснодарский краевой суд вынес приговор 27-летнему уроженцу Украины по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Он снимал на видео автомобили у одного из отелей Геленджика. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Установлено, что в 2025 году подсудимый, приехавший из Донецкой Народной Республики, через личные сообщения в мессенджере связался с представителем СБУ. По заданию спецслужбы он снял на видео автомобили, находившиеся на стоянке отеля «Бригантина» в Геленджике, а потом передал куратору данные о моделях и государственных регистрационных знаках машин. За это он получил 100 USDT на свой криптовалютный кошелек.
«Сведения, переданные подсудимым, представляли интерес для спецслужб Украины, и их использование могло бы нанести урон безопасности РФ. Противоправная деятельность подсудимого была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю», — отмечается в сообщении.
Суд назначил виновному 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Деньги, полученные преступным путем, конфискованы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.