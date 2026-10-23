Приезжего из ДНР, снимавшего на видео авто у отеля в Геленджике, осудили за госизмену

Установлено, что в 2025 году подсудимый, приехавший из Донецкой Народной Республики, через личные сообщения в мессенджере связался с представителем СБУ. По заданию спецслужбы он снял на видео автомобили, находившиеся на стоянке отеля «Бригантина» в Геленджике, а потом передал куратору данные о моделях и государственных регистрационных знаках машин. За это он получил 100 USDT на свой криптовалютный кошелек.