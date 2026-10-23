В Оренбурге осудят экс-сотрудницу Росреестра за взятки на миллион рублей
В Оренбургской области направили в суд уголовное дело против бывшей сотрудницы регионального Росреестра. Ей инкриминируется ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия), а также п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Подробности сообщает областная прокуратура.
Обвиняемая, по данным следователей, ранее работала ведущим специалистом-экспертом Росреестра. В период с 2018 по 2025 она незаконно получила более 1 млн руб.. от четырех человек, которые работают в сфере продажи недвижимости. Деньги женщина получала за ускорение регистраций, предоставление служебной информации и общее покровительство.
Во время расследования фигурантка подала заявление на увольнение по собственному желанию, однако вскоре суд изменил основание на «утрату доверия». Также у задержанной арестовали имущество на 2,6 млн руб. На данный момент решается вопрос о назначении судебного заседания.