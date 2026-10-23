В Оренбурге осудят экс-сотрудницу Росреестра за взятки на миллион рублей

Обвиняемая, по данным следователей, ранее работала ведущим специалистом-экспертом Росреестра. В период с 2018 по 2025 она незаконно получила более 1 млн руб.. от четырех человек, которые работают в сфере продажи недвижимости. Деньги женщина получала за ускорение регистраций, предоставление служебной информации и общее покровительство.