Арестован обвиняемый в убийстве полицейского из Самарской области
Силовик получил смертельные раны во время дорожного конфликта, и медики не смогли его спасти
Красноярский районный суд Самарской области заключил под стражу 18 летнего жителя села Красный Яр, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ходатайство следователя поддержала прокуратура Красноярского района, которая контролирует расследование уголовного дела.
По данным следствия, 21 октября 2026 года в селе Красный Яр произошел дорожный конфликт между 46 летним водителем и пешеходом. В ходе ссоры молодой человек дважды ударил потерпевшего ножом. Раненного госпитализировали, но он умер.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
По информации «Ъ-Волга», жертвой преступления стал полицейский, который в момент происшествия не был при исполнении служебных обязанностей.