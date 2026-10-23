Жительница Самары получила срок за фиктивное трудоустройство 43 мигрантов

Установлено, что в 2024 году подсудимая в составе группы лиц по предварительному сговору создала фиктивную схему легализации иностранцев. Для этого она оформила поддельные гражданско правовые договоры на выполнение работ и уведомления о заключении таких договоров, а также вносила в документы заведомо ложные сведения о трудовых отношениях.