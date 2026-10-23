Жительница Самары получила срок за фиктивное трудоустройство 43 мигрантов
По версии следствия, в 2024 году она организовала незаконное пребывание иностранцев в России
Советский районный суд Самары признал местную жительницу виновной в организации незаконного пребывания иностранцев в России (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Она приговорена к трем годам колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Установлено, что в 2024 году подсудимая в составе группы лиц по предварительному сговору создала фиктивную схему легализации иностранцев. Для этого она оформила поддельные гражданско правовые договоры на выполнение работ и уведомления о заключении таких договоров, а также вносила в документы заведомо ложные сведения о трудовых отношениях.
При этом по факту мигранты не работали. На основании представленных фиктивных бумаг уполномоченные сотрудники выдали справки об уведомлении миграционного органа и внесли в базу недостоверные данные о трудоустройстве иностранцев. В результате таких действий на территории РФ незаконно пребывали 43 мигранта.