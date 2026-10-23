В Самаре и Тольятти прошли съемки послевоенной драмы с Елизаветой Боярской
Сцены для фильма снимали в акваториях двух городов и на теплоходе «Дмитрий Пожарский»
В Самарской области завершились съемки послевоенной драмы «Не оступись, доченька!». В картине, поставленной режиссером Владиславом Фурмановым по сценарию Александра Миндадзе, снялись Елизавета Боярская, Павел Деревянко, Евгений Ткачук и Даяна Гудз. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
В основу фильма лег одноименный рассказ Александра Файна. Сюжет раскрывает судьбы героев в двух временных пластах — в 1943 и 1965 годах, что потребовало от съемочной группы особой работы с исторической атмосферой. Локациями для картины стали акватория Самары и Тольятти, а также теплоход «Дмитрий Пожарский» — его интерьеры и панорамы Волги органично вписались в драматургию ленты.
Развитию киноиндустрии в регионе способствует работа Центра кинопроизводства Самарской области: он помогает съемочным группам с логистикой, согласованием площадок и привлечением местных специалистов. По данным властей, поддержка кинематографистов остается одним из приоритетов — в ближайшее время в области стартуют съемки еще нескольких крупных федеральных проектов.