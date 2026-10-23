В Самаре и Тольятти прошли съемки послевоенной драмы с Елизаветой Боярской

В основу фильма лег одноименный рассказ Александра Файна. Сюжет раскрывает судьбы героев в двух временных пластах — в 1943 и 1965 годах, что потребовало от съемочной группы особой работы с исторической атмосферой. Локациями для картины стали акватория Самары и Тольятти, а также теплоход «Дмитрий Пожарский» — его интерьеры и панорамы Волги органично вписались в драматургию ленты.