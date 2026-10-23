Мукомолка попала под пресс
На Ставрополье предприятие обанкротилось из-за долга в 74 млн рублей
Арбитражный суд Ставропольского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Ника-Плюс» из Зеленокумска, занимающееся производством муки из зерновых культур. Заявление о несостоятельности компании подал банк в связи с неисполнением обязательств по кредитному договору на сумму 73,9 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Согласно определению суда, в сумму задолженности входит 64,97 млн рублей основного долга, 121,3 тыс. рублей процентов за пользование кредитом и 8,85 млн рублей неустойки. Кредит был выдан по договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 1 июля 2024 года.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ника-Плюс» зарегистрировано в 2019 году в г. Зеленокумск. Основной вид деятельности — производство муки из зерновых культур. При этом у предприятия есть и дополнительные направления: выпуск крупы и гранул, мучных смесей, а также макаронных изделий; кроме того, компания занимается оптовой торговлей мукой и другими продуктами. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Магомедсалам Магомедов. Выручка компании за 2025 год составила 647 млн рублей, убыток — 82,98 млн рублей.
Суд установил, что обязательства не исполнялись более трех месяцев, а их сумма многократно превышает установленный законом порог для возбуждения дела о банкротстве юридического лица (2 млн рублей). Суд признал требования банка обоснованными и включил их в третью очередь реестра требований кредиторов. Требования по неустойке в размере 8,85 млн рублей будут учитываться отдельно и подлежат удовлетворению только после погашения основного долга и процентов.
Вопрос о взыскании с должника расходов по уплате государственной пошлины в размере 522 тысяч рублей также решен в пользу кредитора, однако эти средства подлежат удовлетворению в порядке пункта 3 статьи 137 Закона о банкротстве — то есть после расчетов с основными кредиторами третьей очереди.
В 2024 году предприятие осуществило пробную экспортную поставку — 57 тонн пшеничной муки было отправлено в Китайскую Народную Республику. Сделка прошла в рамках проекта «Цифровой шелковый путь».
Интересы кредиторов в процедуре наблюдения будет представлять временный управляющий Артем Гаврилин, выдвинутый союзом арбитражных управляющих «Национальный центр реструктуризации и банкротства».
Компания «Ника-Плюс», извещенная о заседаниях заказными письмами и телеграммой (от которой предприятие отказалось), в суд не явилась. Суд признал извещение надлежащим, в том числе на основании данных сервиса отслеживания «Почты России» и публикаций в системе «Картотека арбитражных дел».
Следующее заседание, на котором временный управляющий должен будет представить отчет о финансовом состоянии должника и анализ возможности восстановления его платежеспособности, назначено на 18 февраля 2027 года. Определение суда может быть обжаловано в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.