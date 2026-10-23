Мукомолка попала под пресс

По данным системы « СПАРК-Интерфакс», ООО «Ника-Плюс» зарегистрировано в 2019 году в г. Зеленокумск. Основной вид деятельности — производство муки из зерновых культур. При этом у предприятия есть и дополнительные направления: выпуск крупы и гранул, мучных смесей, а также макаронных изделий; кроме того, компания занимается оптовой торговлей мукой и другими продуктами. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Магомедсалам Магомедов. Выручка компании за 2025 год составила 647 млн рублей, убыток — 82,98 млн рублей.