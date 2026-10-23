В Самарской области суд изберет меру пресечения обвиняемому в убийстве полицейского

По данным следствия, конфликт произошел между пешеходом и водителем автомобиля. Во время ссоры молодой человек минимум дважды ударил мужчину 1980 года рождения ножом — в грудь и шею. Несмотря на оперативно вызванную скорую помощь, потерпевший скончался по дороге в больницу.