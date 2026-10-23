В Самарской области суд изберет меру пресечения обвиняемому в убийстве полицейского
Преступление было совершено во время дорожного конфликта
Красноярский районный суд Самарской области приступил к рассмотрению ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении 18-летнего жителя села Красный Яр, обвиняемого в убийстве.
По данным следствия, конфликт произошел между пешеходом и водителем автомобиля. Во время ссоры молодой человек минимум дважды ударил мужчину 1980 года рождения ножом — в грудь и шею. Несмотря на оперативно вызванную скорую помощь, потерпевший скончался по дороге в больницу.
В настоящее время суд оценивает доводы следствия по вопросу избрания меры пресечения. Расследование продолжается.
По данным «Ъ-Волга», жертвой преступления стал полицейский, который в момент преступления не был при исполнении служебных обязанностей.