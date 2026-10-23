В Новороссийске гречка подорожала на 28,8%

Рис шлифованный подешевел с 119,03 до 110,86 руб. (-6,9%), пшено — с 55,70 до 58,31 руб. (+4,7%), вермишель — с 129,91 до 133,51 руб. (+2,8%), макароны высшего сорта — с 139,41 до 133,40 руб. (-4,3%). Хлеб из ржаной муки подешевел с 129,78 до 132,70 руб. (+2,2%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — с 145,04 до 144,00 руб. (-0,7%). Пшеничная мука — с 58,97 до 57,53 руб. (-2,4%).