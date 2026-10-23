Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших программ рефинансирования

В ходе исследования аналитики портала изучили ключевые критерии программ, среди которых: ставки рефинансирования и их диапазон, максимальная сумма и срок кредитования, полная стоимость кредита, а также размер ежемесячных платежей. Кроме того, учитывались наличие и условия опции для снижения ставки, включая платную, возврат процентов, требования к страхованию, льготы для различных категорий клиентов, возможность дистанционного оформления и погашения кредита, и ряд других параметров.