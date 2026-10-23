В Новороссийске молоко подешевело на 0,3%

Творог вырос в цене с 440,65 до 444,91 руб. (+1%), сметана подешевела с 328,55 до 321,92 руб. (-2%), кефир — с 116,62 до 120,86 руб. (+3,6%). Сливочное масло подешевело с 1163,02 до 1046,48 руб. (-10%), твердые и полутвердые сыры — с 936,60 до 917,50 руб. (-2%). Ультрапастеризованное молоко — с 111,73 до 115,55 руб. (+3,4%).