В Анапе утром 23 октября работают 27 АЗС

На 7 станциях по решению собственников введены ограничения — топливо отпускают по топливным картам и для спецтранспорта. Еще на 14 АЗС действуют ограничения по отпуску в баки по литражу: на 8 станциях 92 и 95 отпускают по 30 литров, на 3 — 92, 95 и 100 по 40 литров, на 4 — 92, 95 и ДТ по 50 литров, на 2 — ДТ по 60 литров.