Геленджик попал в топ-10 направлений для спонтанных поездок в октябре

Самым доступным направлением по средней стоимости ночи оказался Пятигорск — 1,91 тыс. руб. при средней продолжительности поездки четыре ночи. В Сочи туристы в среднем бронировали жилье на три ночи по 2,57 тыс. руб. за ночь, а в Красной Поляне — на две ночи по 4,58 тыс. руб.