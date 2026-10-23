Геленджик попал в топ-10 направлений для спонтанных поездок в октябре
Геленджик вошел в десятку популярных направлений для спонтанных поездок в октябре 2026 года, заняв последнее, десятое место. По данным сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру, путешественники оформляли жилье в этих направлениях за один-два дня до заезда.
Средняя стоимость ночи в Геленджике составила 5,14 тыс. руб., а продолжительность поездки — три ночи. Это самый высокий показатель стоимости проживания среди десяти направлений рейтинга.
Лидером по числу спонтанных бронирований стала Москва, на которую пришлось 15% таких заказов. Второе место занял Санкт-Петербург с долей 9%, третье — Краснодар с 6%. В первую десятку также вошли Сочи, Казань, Нижний Новгород, Красная Поляна, Волгоград и Пятигорск.
Самым доступным направлением по средней стоимости ночи оказался Пятигорск — 1,91 тыс. руб. при средней продолжительности поездки четыре ночи. В Сочи туристы в среднем бронировали жилье на три ночи по 2,57 тыс. руб. за ночь, а в Красной Поляне — на две ночи по 4,58 тыс. руб.