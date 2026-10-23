Администратор сортировочного центра осужден за коммерческий подкуп
В Волжском районе суд наказал сотрудника маркетплейса за вымогательство за молчание о махинациях коллеги
Волжский районный суд Самарской области вынес приговор по делу о коммерческом подкупе: гражданин Б., работавший администратором сортировочного центра онлайн-ритейлера, признан виновным в вымогательстве денег за неразглашение сведений о нарушениях коллеги. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.
Установлено, что подсудимый узнал, что сотрудник того же центра, гражданин К., использовал уязвимость в системе учета товаров, чтобы получать незаконную выгоду. Схема строилась на двойном сканировании крупногабаритного товара: сначала фиксировался сам груз, затем — его гофроупаковка. После очистки упаковки товар сканировали повторно, из-за чего в системе он учитывался дважды, а работник получал двойную оплату.
Узнав о махинациях, администратор вызвал коллегу на разговор и потребовал 70 тыс. рублей за то, что не сообщит о выявленных нарушениях в службу безопасности маркетплейса: их раскрытие грозило фигуранту уголовного дела увольнением. Не имея всей суммы, тот снял со счета 30 тыс. рублей и передал их через кладовщика.
Суд назначил гражданину Б. наказание в виде штрафа в размере 1,2 млн рублей в доход государства. Кроме того, ему запрещено в течение трех лет заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих структурах. Приговор не вступил в законную силу.