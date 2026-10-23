Администратор сортировочного центра осужден за коммерческий подкуп

Установлено, что подсудимый узнал, что сотрудник того же центра, гражданин К., использовал уязвимость в системе учета товаров, чтобы получать незаконную выгоду. Схема строилась на двойном сканировании крупногабаритного товара: сначала фиксировался сам груз, затем — его гофроупаковка. После очистки упаковки товар сканировали повторно, из-за чего в системе он учитывался дважды, а работник получал двойную оплату.