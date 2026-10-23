Аграрии Ставрополья планируют заложить 109 гектаров новых виноградников

Ежегодно в регионе закладывается около 100 га новых виноградников и питомников. План на 2026 год составляет 109 га: 106 га отведено под товарные виноградники, еще 3 га — под питомники. В краевом минсельхозе считают, что это поможет увеличить валовой сбор и снабдить хозяйства собственным посадочным материалом, адаптированным к местным почвенно-климатическим условиям.