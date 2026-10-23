Аграрии Ставрополья планируют заложить 109 гектаров новых виноградников
В Ставропольском крае к середине осени собрано свыше 27 тыс. тонн винограда, что на 8% превышает показатель аналогичного периода 2025 года, сообщили в региональном минсельхозе.
В Ставропольском крае продолжается уборка винограда, хозяйства уже получили более 27 тыс. тонн продукции. По данным регионального министерства сельского хозяйства, это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года; кампания проходит без отставания от графика.
Основной массив виноградных насаждений — свыше 70% площадей — расположен в Буденновском, Левокумском и Петровском округах. Здесь выращивают технические сорта, предназначенные для выпуска вина и соков, а также столовые разновидности, которые пользуются спросом на потребительском рынке.
Ежегодно в регионе закладывается около 100 га новых виноградников и питомников. План на 2026 год составляет 109 га: 106 га отведено под товарные виноградники, еще 3 га — под питомники. В краевом минсельхозе считают, что это поможет увеличить валовой сбор и снабдить хозяйства собственным посадочным материалом, адаптированным к местным почвенно-климатическим условиям.
Поддержка отрасли ведется по государственной программе Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства». В 2026 году на виноградарство и виноделие выделено 73,1 млн руб., в том числе 68,7 млн руб. из федерального бюджета и 4,4 млн руб. из краевого.