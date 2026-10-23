Экс-сотрудника «Оренбургэнерго» будут судить за взятку в 750 тысяч рублей
В Центральном районном суде Оренбурга сообщили о поступлении уголовного дела бывшего сотрудника ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго». Ему инкриминируется п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
Следователи установили, что фигурант получил 750 тыс. руб. от местного ИП за игнорирование вмешательства в приборы учета, которые занижали объем потребления электроэнергии. Также энергетик обязался не составлять акты о нарушениях и не проверять состояние счетчиков. Так предприниматель дал взятку за незаконные действия и бездействия.
В настоящее время суд решает вопрос о назначении заседания.