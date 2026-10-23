Экс-сотрудника «Оренбургэнерго» будут судить за взятку в 750 тысяч рублей

Следователи установили, что фигурант получил 750 тыс. руб. от местного ИП за игнорирование вмешательства в приборы учета, которые занижали объем потребления электроэнергии. Также энергетик обязался не составлять акты о нарушениях и не проверять состояние счетчиков. Так предприниматель дал взятку за незаконные действия и бездействия.