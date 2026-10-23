Коммунальщиков из Оренбуржья обязали снизить вредные выбросы в атмосферу

Ранее природоохранная межрайонная прокуратура выяснила, что учреждение выбрасывает загрязняющие вещества в воздух, однако не имеет согласованного плана по снижению выбросов в период плохой погоды. В связи с этим должностное лицо привлекли к административной ответственности.