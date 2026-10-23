Коммунальщиков из Оренбуржья обязали снизить вредные выбросы в атмосферу
Организация нарушала закон об охране атмосферного воздуха
В Илекском районе Оренбургской области организацию в сфере ЖКХ привлекли к ответственности из-за нарушения закона об охране атмосферного воздуха. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ранее природоохранная межрайонная прокуратура выяснила, что учреждение выбрасывает загрязняющие вещества в воздух, однако не имеет согласованного плана по снижению выбросов в период плохой погоды. В связи с этим должностное лицо привлекли к административной ответственности.
Суд учел доводы прокуратуры и обязал предприятие устранить нарушения и утвердить план мероприятий. За исполнением акта проследят в ведомстве.