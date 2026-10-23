В Самаре в зоопарке «Симба» с альпаками и ламами выявили несколько нарушений
В понедельник, 19 октября, в Самаре во время инспекционного визита в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в одном из парков Самары (зоопарк «Симба»), выявили несколько нарушений. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.
Так, в зоопарке с альпаками и ламами не оборудованы ветеринарный изолятор и санитарный блок. Также не подано заявление о внесении изменений в реестр лицензий для включения данного адреса осуществления деятельности.
Владелец зоопарка был вызван в управление для составления протокола об административном правонарушении, ему направлено предписание об устранении нарушений.
В зоопарке «Симба» содержится 39 животных (альпаки, ламы, лани и др.). В управлении отмечают, что животные привиты, имеют ветеринарные паспорта, заключен договор с региональной ветслужбой (за здоровьем животных следят). Проведены клинические осмотры поголовья и необходимые противоэпизоотические мероприятия.