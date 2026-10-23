В Самаре в зоопарке «Симба» с альпаками и ламами выявили несколько нарушений

В понедельник, 19 октября, в Самаре во время инспекционного визита в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в одном из парков Самары (зоопарк «Симба»), выявили несколько нарушений. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.