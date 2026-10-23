В Ставропольском крае суд рассмотрит дело кубанского курьера, похитившего 9 млн рублей
В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела 20-летнего жителя Краснодарского края, обвиняемого в хищении 9 млн руб. у жительницы села Преградного под видом курьера мошенников, сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.
Прокуратура Красногвардейского района Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Краснодарского края. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Следствие установило, что в период с февраля по апрель 2026 года молодой человек вступил в сговор с неустановленной группой лиц для совершения хищений денежных средств у граждан. Соучастники представлялись потерпевшим по телефону сотрудниками правоохранительных органов, банковских и государственных учреждений.
Под предлогом решения вопроса о прекращении уголовного преследования за якобы совершение преступлений они потребовали от одной из потерпевших передать денежные средства направленному к ней курьеру. Введенная в заблуждение жительница села Преградного сняла с банковского счета наличные на сумму около 9 млн руб., которые передала обвиняемому.
Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд Ставропольского края для рассмотрения по существу.