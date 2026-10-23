В Ставропольском крае суд рассмотрит дело кубанского курьера, похитившего 9 млн рублей

Под предлогом решения вопроса о прекращении уголовного преследования за якобы совершение преступлений они потребовали от одной из потерпевших передать денежные средства направленному к ней курьеру. Введенная в заблуждение жительница села Преградного сняла с банковского счета наличные на сумму около 9 млн руб., которые передала обвиняемому.