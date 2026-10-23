«Руки Вверх! 2», футбол и выступление Карины Мейханаджян
Куда сходить в Новороссийске 23, 24 и 25 октября
В выходные жители и гости Новороссийска смогут посмотреть театральные постановки, послушать классическую музыку, сходить на футбол и ознакомиться с кинопремьерами. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».
Где послушать музыку
25 октября в 17:00 в Городском театре состоится концерт классической музыки «О вечном по-новому». Программа включает произведения академического репертуара в новой интерпретации.
Стоимость билета — от 1500 руб. (6+)
Какие спектакли посмотреть
24 октября в 19:00 на сцене Городского театра представят комедию «Преступник поневоле» Дамира Салимзянова в постановке Даниила Безносова. Сюжет строится на истории колонии бывших землян, проживающих в далекой галактике. Земля давно забыла о них, а они забыли о ней. Однажды древнее радио ожило: Земная империя вспомнила о планете и вознамерилась проверить, как живут колонисты без высочайшего контроля. В ожидании комиссии с Земли жизнь поселка решили привести в соответствие с правилами, взятыми в старых земных книгах. Театр-постановщик — Новороссийский городской театр.
Стоимость билета — от 500 руб. (16+)
25 октября в 13:00 в Городском дворце культуры покажут кукольный спектакль «Стойкий оловянный солдатик» театра кукол «Первосказ». Постановка предназначена для детской аудитории.
Стоимость билета — 700 руб. (6+)
Что смотреть в кино
В кинотеатрах Новороссийска пройдет премьера фильма «Руки Вверх! 2» (музыка, биография, мелодрама). Новинка возвращает зрителей к истории популярной российской группы спустя три десятилетия. Сергей Жуков вместе с детьми вспоминает молодость, первую любовь, дружбу, семейные отношения и путь к сцене. Режиссер — Алиса Шитикова.
Стоимость билета — от 300 руб. (6+)
Здесь же покажут семейную сказку «Сказка о потерянном времени». Сюжет строится на истории школьников Пети, Маруси и Васи, чье потерянное за бездельем время становится источником силы трех старых волшебников. В погоне за молодостью злодеи крадут время школьников с помощью волшебного гаджета, но из-за спешки сами превращаются в детей, а дети — в беспомощных стариков. Чтобы все исправить, им нужно победить в магической схватке, снять заклятие до захода солнца и понять цену каждой потерянной минуты. Режиссер — Андрей Никифоров.
Стоимость билета — 300 руб. (6+)
В прокате также спектакль «Гамлет | Коллаж» — постановка о человеке, оказавшемся один на один с собственным сознанием. В главной роли — Евгений Миронов, режиссер — Робер Лепаж.
Стоимость билета — 500 руб. (16+)
В числе новинок появилась нестареющая классика — фильм «Сумерки. Сага. Новолуние» (США, 2009). После расставания с Эдвардом Белла пытается смириться с его исчезновением и находит утешение в дружбе с Джейкобом Блэком. Вскоре она начинает понимать, что Джейкоб тоже скрывает тайну. Когда жизнь Беллы вновь оказывается под угрозой, ей предстоит сделать все возможное, чтобы спасти свою истинную любовь. Режиссер — Крис Вайц.
Стоимость билета — от 540 руб. (18+)
Еще одна новинка — британский триллер «Цикл зверя». Судебный антрополог Мэг Гарланд привыкла раскрывать тайны мертвых, но новое дело заставляет ее столкнуться с собственным прошлым. Спустя почти сорок лет после исчезновения ее отца его тело находят рядом с местом жестокого убийства, и обстоятельства смерти не поддаются логическому объяснению. Расследование приводит ее к тайне, которую отец намеревался унести с собой в могилу. Режиссер — Джордан Дауни.
Стоимость билета — от 540 руб. (18+)
Японский хоррор «Вкускилл» расскажет о круглосуточном магазине «ЭниМарт» в Токио, где все лежит на своих местах, сотрудники следуют инструкциям, а порядок должен быть сохранен любой ценой. Помощник управляющего Сакаи давно научился без эмоций обслуживать покупателей и не задавать лишних вопросов. Появление новой сотрудницы ломает привычную рутину, и оказывается, что некоторые правила лучше не нарушать. Вскоре за фасадом магазина начинает проступать нечто зловещее, а привычная смена превращается в кошмар. Режиссер — Юсукэ Ивасаки.
Стоимость билета — от 450 руб. (18+)
Итальянская комедия «О чем говорят любовники» — история о случайной встрече Леи и Рокко в баре, которая перерастает в тайную связь. Их отношения существуют только в стенах гостиничного номера, без обязательств и будущего. Лея хочет большего и решает проникнуть в жизнь Рокко необычным способом: становится пациенткой его жены, известного психотерапевта. То, что начиналось как обычная измена, принимает неожиданный оборот. Режиссер — Лудовика Рампольди.
Стоимость билета — от 450 руб. (18+)
Куда сходить еще
23 октября в 19:30 в Городском театре выступит Карина Мейханаджян с новым сольным концертом. Материал построен на узнаваемых жизненных ситуациях, самоиронии и наблюдениях. В выступлениях затрагиваются темы отношений с собой, тревожности, семьи, самооценки, бытовых моментов, взросления и культурных особенностей. Новый концерт не станет исключением, обещают организаторы.
Стоимость билета — от 2000 руб. (18+)
23 октября в 17:00 на стадионе «Центральный» пройдет футбольный матч «Черноморец М» — «Ленинградец». Для посещения мероприятия карта болельщика не требуется.
Стоимость билета — от 100 руб. (0+)