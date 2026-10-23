«Руки Вверх! 2», футбол и выступление Карины Мейханаджян

24 октября в 19:00 на сцене Городского театра представят комедию «Преступник поневоле» Дамира Салимзянова в постановке Даниила Безносова. Сюжет строится на истории колонии бывших землян, проживающих в далекой галактике. Земля давно забыла о них, а они забыли о ней. Однажды древнее радио ожило: Земная империя вспомнила о планете и вознамерилась проверить, как живут колонисты без высочайшего контроля. В ожидании комиссии с Земли жизнь поселка решили привести в соответствие с правилами, взятыми в старых земных книгах. Театр-постановщик — Новороссийский городской театр.