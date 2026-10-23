В Борском районе Самарской области завершили дорожные работы на двух въездах в районный центр

Дороги используются для ежедневной езды до школ, техникума и районной больницы. На участках уложили более 20 тыс. кв. м асфальта и обустроили 8,2 тыс. м тротуаров, а также установили 4,5 тыс. м 544 дорожных знака, 17 остановочных площадок, светофоры и разметку. Эти же дороги ведут к национальному парку «Бузулукский бор».