В Борском районе Самарской области завершили дорожные работы на двух въездах в районный центр
В Борском районе завершили капитальный ремонт двух въездов в районный центр — 5,5 км на дорогах Кинель — Богатое — Борское и «Отрадный — Богатое» — Борское. Объект готовят к вводу. Об этом сообщает минтранс Самарской области.
Дороги используются для ежедневной езды до школ, техникума и районной больницы. На участках уложили более 20 тыс. кв. м асфальта и обустроили 8,2 тыс. м тротуаров, а также установили 4,5 тыс. м 544 дорожных знака, 17 остановочных площадок, светофоры и разметку. Эти же дороги ведут к национальному парку «Бузулукский бор».