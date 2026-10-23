АКРА повысило кредитный рейтинг Ак Барс Банка до A+(RU)
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Ак Барс Банка до уровня A+(RU) с прогнозом «стабильный». Повышение рейтинга обусловлено улучшением финансовых показателей, а также стабилизацией операционной эффективности на уровнях выше показателей последних трех лет.
По оценке АКРА, одним из основных конкурентных преимуществ Ак Барс Банка являются прочные позиции в Республике Татарстан и значительная доля лояльных клиентов.
При составлении рейтинга учитывались оценка собственной кредитоспособности банка, достаточность капитала и прибыльность, риск-профиль и бизнес-профиль, а также адекватная позиция по ликвидности.
ПАО «АК БАРС» БАНК. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2590 от 12.08.2015 г. ИНН 1653001805.Реклама