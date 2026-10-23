Водители Ставрополья оформили 776 тысяч электронных ОСАГО с начала 2026 года

Корректировка тарифов связана с обновлением справочников средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ, которые вступили в силу 19 сентября 2026 года. Они подготовлены по новой Единой методике Банка России, действующей с 11 июля 2026-го. Страховые компании пересматривали тарифы, чтобы гарантировать достаточность резервов для компенсационных выплат пострадавшим. При этом темпы роста средней премии по годовым полисам ОСАГО существенно отстают от динамики средней выплаты — в РСА это объясняют высокой конкуренцией страховщиков за безаварийных водителей.