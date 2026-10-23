Водители Ставрополья оформили 776 тысяч электронных ОСАГО с начала 2026 года
Цифровой формат страхования автогражданской ответственности укрепляет позиции на Ставрополье. За январь–сентябрь 2026 года в регионе заключено 776,1 тыс. договоров е-ОСАГО — против 492,3 тыс. за тот же период 2025-го. Прирост составил 57,6%, следует из данных РСА, пишет РБК Кавказ.
Электронный полис — это полноценный аналог бумажного документа с водяными знаками. Он обладает идентичной юридической силой и оформляется дистанционно.
По динамике реализации цифровых полисов среди регионов юга России Ставрополье расположилось на третьей строчке. Лидером стал Краснодарский край, где показатель увеличился на 79,7% — до 2,4 млн договоров. Вторую позицию заняла Ростовская область с ростом на 60,5% и 1,1 млн проданных е-ОСАГО.
Помесячная статистика по Ставрополью демонстрирует разброс: пик оформлений пришелся на сентябрь — 100,6 тыс. электронных полисов, тогда как минимальное значение зафиксировано в феврале — 70,6 тыс. договоров.
Удельный вес цифровых контрактов в общем объеме проданных ОСАГО в крае увеличился за год с 75,6% до 85,5%. Разница составила 9,8 процентного пункта.
Средняя стоимость годового электронного полиса в регионе достигла 6,5 тыс. рублей, годом ранее показатель равнялся 5,6 тыс. рублей. Таким образом, цена выросла на 15,7%.
Корректировка тарифов связана с обновлением справочников средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ, которые вступили в силу 19 сентября 2026 года. Они подготовлены по новой Единой методике Банка России, действующей с 11 июля 2026-го. Страховые компании пересматривали тарифы, чтобы гарантировать достаточность резервов для компенсационных выплат пострадавшим. При этом темпы роста средней премии по годовым полисам ОСАГО существенно отстают от динамики средней выплаты — в РСА это объясняют высокой конкуренцией страховщиков за безаварийных водителей.