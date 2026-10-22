В акватории порта Новороссийск запретят плавание маломерных судов из-за учений
В акватории морского порта Новороссийск 22 октября проведут военные учения с практическими стрельбами. В ходе маневров дежурные силы Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. На время стрельб введут запрет на плавание всех маломерных судов и плавсредств. Об этом сообщили в Новороссийской военно-морской базе.
Учения запланированы на три временных промежутка: с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 и с 21:00 до 23:00 22 октября 2026 года. Во время маневров военные проведут практические стрельбы из артиллерийских установок.
На период проведения стрельб в акватории порта будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств. Ограничение распространяется в том числе на суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные суда и спортивные парусные суда.
Запрет также затронет надувные плавсредства и оборудование для занятий водными видами спорта. В частности, речь идет о гидроциклах, виндсерфинге, сапбордах и их аналогах.
В Новороссийской военно-морской базе уточнили, что ограничения распространяются на все перечисленные категории плавсредств на время проведения практических стрельб.