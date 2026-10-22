В акватории порта Новороссийск запретят плавание маломерных судов из-за учений

В акватории морского порта Новороссийск 22 октября проведут военные учения с практическими стрельбами. В ходе маневров дежурные силы Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. На время стрельб введут запрет на плавание всех маломерных судов и плавсредств. Об этом сообщили в Новороссийской военно-морской базе.