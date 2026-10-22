В Дагестане предпринимателя оштрафовали за незаконный оборот товаров

Как установил суд, в 2023 году предприниматель незаконно приобрел и реализовал продовольственные товары, не зарегистрировавшись в установленном порядке в информационной системе мониторинга маркированной продукции. Сведения о кодах маркировки в систему также не передавались. Общая стоимость продукции превысила 38,5 млн руб.