Главные новости за 22 октября. Новороссийск
Конкурсный управляющий банкротящегося ООО «Югспецинжстрой» объявил публичные торги по продаже двух лотов с производственно-складской инфраструктурой в Новороссийске — по начальной цене 82,15 млн и 59,79 млн рублей. Торги на «Альфалоте» пройдут с 22 октября 2026 года по 5 января 2027-го с поэтапным снижением цен до 57,5 млн и 41,85 млн рублей соответственно.
Мосгорсуд зарегистрировал апелляцию на решение о конфискации имущества семьи экс-судьи Игоря Пыленко — недвижимости, автомобилей Zeekr 9X и Hongqi H9, мотоцикла BMW и средств от продажи ранее отчуждённых объектов. Районный суд столицы полностью удовлетворил иск прокуратуры, посчитав, что активы приобретены в обход закона и оформлялись на родственников и доверенных лиц.
В Новороссийске задержали 28-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве, совершённом в декабре 2024 года в городе Шахунье Нижегородской области, — он находился в федеральном розыске. Второго фигуранта дела, также скрывавшегося от следствия, обнаружили в соседнем регионе.
Анапа вошла в топ-10 российских направлений с самым заметным подорожанием жилья на новогодние праздники — средняя стоимость ночи выросла на 52%, до 5,1 тыс. рублей. Лидером рейтинга стала Ольгинка в Краснодарском крае (+381%, до 13 тыс. рублей), а в целом по России новогодний отдых подорожал на 10%.
В Анапе в рамках программы газификации до 2030 года планируют построить новые сети, включая газопровод Супсех — Варваровка — Сукко, а «Газпром газораспределение Краснодар» рассматривает 13,8 тыс. заявок жителей на догазификацию. Техническая возможность подключения обеспечена для 12,5 тыс. домовладений, работы до границ участков завершены в 10 тыс. домов, фактически газом пользуются 7,1 тыс. хозяйств.