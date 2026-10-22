В Пятигорске муниципальному перевозчику поручили забрать маршрут №7а
В Пятигорске муниципальному перевозчику поручили взять на себя обслуживание маршрута №7а после отказа от него частного оператора. Об этом сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.
По данным властей, в Пятигорске пустили муниципальный маршрут №10м, который связывает поселок Новый, Верхний Горячеводск и Верхний рынок. На маршруте №3м Скачки—Квартал власти планируют дополнительно оборудовать промежуточные остановки. Для этого уже заказаны дорожные знаки и остановочные павильоны.
Отмечается, что на маршруте Нижнеподкумский—Верхний рынок пассажиры жаловались на нехватку автобусов в часы пик. По словам главы города, перевозчик добавил еще одну машину.
Кроме того, власти отметили намерение участвовать в конкурсе на обслуживание межмуниципального маршрута Лермонтов—Пятигорск. По словам Дмитрия Ворошилова, муниципальное предприятие готово подать заявку после объявления конкурсных процедур.
«Много жалоб на межмуниципальный маршрут Лермонтов—Пятигорск. Маршрут не в наших полномочиях, а в полномочиях Миндора. Наше муниципальное предприятие готово поучаствовать в конкурсных процедурах по выбору перевозчика на этом маршруте. Как только Миндор объявит конкурс, будем участвовать»,— написал глава.