В Пятигорске муниципальному перевозчику поручили забрать маршрут №7а

«Много жалоб на межмуниципальный маршрут Лермонтов—Пятигорск. Маршрут не в наших полномочиях, а в полномочиях Миндора. Наше муниципальное предприятие готово поучаствовать в конкурсных процедурах по выбору перевозчика на этом маршруте. Как только Миндор объявит конкурс, будем участвовать»,— написал глава.