В Дагестане отремонтировали 24 км двух региональных трасс
В Дагестане завершили ремонт двух участков региональных дорог общей протяженностью 24 км. Об сообщил председатель правительства республики Магомед Рамазанов.
В Сергокалинском районе обновили 5 км трассы «Манас — Сергокала — Первомайское» — с 53-го по 58-й километр. Подрядчик уложил два слоя асфальта, нанес разметку, установил дорожные знаки, сигнальные столбики и ограждения. Подрядчик также восстановил обочины, кюветы и систему водоотвода. Трасса связывает Сергокалинский, Каякентский и Левашинский районы с Махачкалой и Избербашем и обеспечивает выезд на федеральную дорогу Р-217 «Кавказ».
На дороге «Буйнакск — Кизилюрт» отремонтировали 19 км — с 22-го по 41-й километр. Здесь обновили покрытие, восстановили систему водоотвода, обочины и кюветы, установили барьерные ограждения и дорожные знаки. Трасса служит основным маршрутом к Сулакскому каньону. В 2025 году на ней отремонтировали еще 10 км. После завершения нынешних работ вся дорога «Буйнакск — Кизилюрт» приведена в нормативное состояние.