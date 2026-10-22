В Дагестане отремонтировали 24 км двух региональных трасс

На дороге «Буйнакск — Кизилюрт» отремонтировали 19 км — с 22-го по 41-й километр. Здесь обновили покрытие, восстановили систему водоотвода, обочины и кюветы, установили барьерные ограждения и дорожные знаки. Трасса служит основным маршрутом к Сулакскому каньону. В 2025 году на ней отремонтировали еще 10 км. После завершения нынешних работ вся дорога «Буйнакск — Кизилюрт» приведена в нормативное состояние.