В Новороссийске вечером 22 октября топливо отпускают на 33 АЗС
В Новороссийске по состоянию на 18:00 22 октября топливо продавали на 33 автозаправочных станциях. Еще четыре АЗС временно приостановили отпуск топлива. Об этом сообщили в МЦУ города.
По решению собственников на работающих заправках действуют ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей, а объем заправки ограничен 30, 40, 50 или 60 литрами на одну машину.
По данным на вечер 22 октября, дизельное топливо было доступно на всех 33 работающих АЗС. Бензин АИ-92 имелся на 17 заправках, АИ-95 — на 11, АИ-100 — на одной.
Топливо отпускают на станциях сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «Уфим-нефть», PNB, а также на независимых АЗС «Кристина», ООО «БОРА» и ООО «ВАМ».
На части заправок бензин доступен только спецтранспорту или по топливным картам. В частности, такие ограничения действуют на отдельных АЗС «Роснефти» и «Лукойла».
Власти также указали график работы некоторых станций: АЗС Rusoil на территории Цемдолины работает до 23:00, заправка ООО «БОРА» на Сухумском шоссе — с 8:00 до 20:00. На АЗС PNB в селе Кирилловка предусмотрен технический перерыв с 23:45 до 00:10.