В Новороссийске вечером 22 октября топливо отпускают на 33 АЗС

Власти также указали график работы некоторых станций: АЗС Rusoil на территории Цемдолины работает до 23:00, заправка ООО «БОРА» на Сухумском шоссе — с 8:00 до 20:00. На АЗС PNB в селе Кирилловка предусмотрен технический перерыв с 23:45 до 00:10.