Глава СКР затребовал доклад о расследовании пожара в жилом доме в Нальчике

Поводом для поручения стали публикации в социальных сетях, согласно которым собственники пострадавших квартир длительное время не могут получить компенсацию за причиненный ущерб, а ремонт общедомового имущества проводится ненадлежащим образом. По информации из публикаций, обращения жильцов в уполномоченные органы не принесли результата.