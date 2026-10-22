Глава СКР затребовал доклад о расследовании пожара в жилом доме в Нальчике
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о пожаре в многоквартирном доме в Нальчике, произошедшем в мае 2026 года из-за утечки бытового газа. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
Дело расследуется по статьям 219 и 238 УК РФ — о нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Поводом для поручения стали публикации в социальных сетях, согласно которым собственники пострадавших квартир длительное время не могут получить компенсацию за причиненный ущерб, а ремонт общедомового имущества проводится ненадлежащим образом. По информации из публикаций, обращения жильцов в уполномоченные органы не принесли результата.
Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии Виктору Устову представить доклад о ходе расследования, установленных обстоятельствах происшествия и доводах, изложенных в публикациях.