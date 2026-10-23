Топ-10 регионов России по сбору картофеля в хозяйствах всех категорий на 1 октября 2026 года
|Регион
|Урожай (тыс. тонн)
|Изменение год к году (%)
|Брянская область
|1053,4
|–5,3
|Татарстан
|722,3
|–27,1
|Нижегородская область
|553
|–3,3
|Красноярский край
|430,2
|–12,3
|Московская область
|429,6
|0,9
|Тульская область
|424,6
|–26,5
|Алтайский край
|396,1
|5,3
|Башкирия
|382
|–8,9
|Ростовская область
|376,1
|46,9
|Свердловская область
|364,4
|–26,2
|Россия в целом
|14658,7
|–8,7
Источник: Росстат.
Газета «Коммерсантъ» №197от 23.10.2026, стр. 7