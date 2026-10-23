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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Топ-10 регионов России по сбору картофеля в хозяйствах всех категорий на 1 октября 2026 года

РегионУрожай (тыс. тонн)Изменение год к году (%)
Брянская область1053,4–5,3
Татарстан722,3–27,1
Нижегородская область553–3,3
Красноярский край430,2–12,3
Московская область429,60,9
Тульская область424,6–26,5
Алтайский край396,15,3
Башкирия382–8,9
Ростовская область376,146,9
Свердловская область364,4–26,2
Россия в целом14658,7–8,7

Источник: Росстат.

Газета «Коммерсантъ» №197

от 23.10.2026, стр. 7
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