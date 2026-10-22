В КЧР вынесли приговор по делу о хищении 5 млн рублей под видом субсидии

Установлено, что в апреле 2025 года фигурант изготовил документы с заведомо ложными сведениями о якобы понесенных расходах на приобретение кормов. Бумаги направили в Минсельхоз Карачаево-Черкесии вместе с заявкой на возмещение затрат. На основании документов ведомство перечислило осужденному субсидию в более чем 5 млн руб.