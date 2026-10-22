В КЧР вынесли приговор по делу о хищении 5 млн рублей под видом субсидии
Черкесский городской суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в мошенничестве при получении субсидий. Об этом сообщает пресс-служба судов Карачаево-Черкесии.
Установлено, что в апреле 2025 года фигурант изготовил документы с заведомо ложными сведениями о якобы понесенных расходах на приобретение кормов. Бумаги направили в Минсельхоз Карачаево-Черкесии вместе с заявкой на возмещение затрат. На основании документов ведомство перечислило осужденному субсидию в более чем 5 млн руб.
Фигуранта признали виновным по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ч. 1 ст. 327 УК РФ (изготовление поддельных документов), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Путем частичного сложения наказаний мужчину осудили на 2,5 года колонии общего режима, штраф в 110 тыс. руб. и 310 тыс. руб. (основное наказание). Суд также конфисковал полученные субсидированные средства.