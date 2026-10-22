В Новороссийске и Геленджике объявили об угрозе атаки безэкипажных катеров
В Новороссийске, Геленджике и Туапсе объявлена опасность атаки безэкипажных катеров. Выход в море всех плавсредств закрыт, сообщили в пресс-службах администраций городов. Жителей и туристов призвали покинуть пляжи и набережные и укрыться в помещениях.
Находящимся в зданиях рекомендовали не подходить к окнам и по возможности укрыться в подвалах или цокольных этажах. В качестве укрытия также советуют использовать помещения без окон со сплошными стенами. Не рекомендуется укрываться в автомобилях.
Власти призвали жителей не снимать и не публиковать в социальных сетях кадры работы ПВО, беспилотников и их обломков, действий специальных и оперативных служб, а также средств защиты объектов.
В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112. Жителям рекомендовали сохранять спокойствие и дождаться официального сообщения об отмене угрозы.