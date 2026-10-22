На Ставрополье установили штрафы до 500 тыс. рублей за нарушения при расселении из аварийного жилья

Власти Ставропольского края согласовали новые штрафные санкции в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Законопроект об утверждении изменений в соглашение с Фондом развития территорий предусматривает штраф в размере 500 тыс. руб. за каждый случай предоставления недостоверных сведений об использовании земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов. Еще 100 тыс. руб. предусмотрено за каждый дом при повторных нарушениях сроков устранения строительных дефектов в новом жилье или непредоставлении необходимых документов. Это следует из пояснительной записки к законопроекту, с которой ознакомился «Ъ-Кавказ».