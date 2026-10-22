На Ставрополье установили штрафы до 500 тыс. рублей за нарушения при расселении из аварийного жилья
Власти Ставропольского края согласовали новые штрафные санкции в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Законопроект об утверждении изменений в соглашение с Фондом развития территорий предусматривает штраф в размере 500 тыс. руб. за каждый случай предоставления недостоверных сведений об использовании земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов. Еще 100 тыс. руб. предусмотрено за каждый дом при повторных нарушениях сроков устранения строительных дефектов в новом жилье или непредоставлении необходимых документов. Это следует из пояснительной записки к законопроекту, с которой ознакомился «Ъ-Кавказ».
Изменения внесены в соглашение о предоставлении федеральной финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Согласно документу, участки, на которых располагались аварийные многоквартирные дома и площадь которых учитывалась при расчете лимитов финансирования, нельзя будет использовать для целей, не предусмотренных соглашением. В перечень разрешенных направлений входят коммунальная и социальная инфраструктура, объекты здравоохранения и образования, спортивные объекты, парки, сады и скверы, места для прогулок, транспортная инфраструктура и общественные парковки.
Отдельные санкции предусмотрены за проблемы с качеством жилья, предоставленного переселенцам. Если регион неоднократно нарушает сроки устранения строительных дефектов, указанные в плане-графике, либо не предоставляет документы по обращениям граждан в течение 60 календарных дней после уведомления фонда о включении многоквартирного дома в реестр обращений, штраф составит 100 тыс. руб. за каждый дом, по которому зафиксировано нарушение.