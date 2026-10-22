На Ставрополье увеличили число депутатов на зарплате в краевой Думе с 15 до 21
В Думе Ставропольского края увеличили с 15 до 21 число депутатов, работающих на постоянной основе и получающих зарплату из регионального бюджета. Соответствующий законопроект, внесенный группой депутатов, 21 октября рассмотрел профильный комитет краевого парламента и был принят на заседании Думы 22 октября. Согласно пояснительной записке и сравнительной таблице к законопроекту, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ», поправка предполагает увеличение предельного числа таких депутатов.
В отличие от парламентариев, совмещающих депутатскую деятельность с другой работой или бизнесом, депутаты на профессиональной основе занимаются парламентской деятельностью постоянно и получают за это зарплату. Всего в Думе Ставропольского края 50 депутатов. В новом созыве до принятия поправок на постоянной основе работало 15 парламентариев.
Предельное число депутатов на зарплате сокращали совсем недавно. В июле 2026 года краевой парламент принял закон, уменьшивший лимит с 25 до 15 человек. В предыдущем созыве, работавшем в 2021–2026 годах, на профессиональной основе могли работать до 25 депутатов.
Новый законопроект предлагает увеличить лимит до 21 депутата и распространить действие нормы на правоотношения, возникшие с 1 октября 2026 года. При этом в пояснительной записке указано, что принятие поправки не потребует дополнительных средств из краевого бюджета.