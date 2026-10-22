На Ставрополье увеличили число депутатов на зарплате в краевой Думе с 15 до 21

В отличие от парламентариев, совмещающих депутатскую деятельность с другой работой или бизнесом, депутаты на профессиональной основе занимаются парламентской деятельностью постоянно и получают за это зарплату. Всего в Думе Ставропольского края 50 депутатов. В новом созыве до принятия поправок на постоянной основе работало 15 парламентариев.