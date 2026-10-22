Т2 запустил виртуальные примерочные в салонах связи
T2 создал возможность примерить мерч Т2 в салонах связи. Посетители могут протестировать умную примерочную со встроенным искусственным интеллектом более чем в 50 точках продаж, в том числе в Ставрополе. Количество успешных сессий за время тестирования проекта доросло до тысячи.
Примерить мерч Т2 «на себе» теперь можно в салонах связи Т2 – для этого на местах установили умные примерочные, работающие на базе искусственного интеллекта. Процесс интуитивен: гость выбирает модель на виртуальной витрине, делает фото через встроенную камеру и указывает базовые параметры – пол, рост, вес. За 30 секунд алгоритм анализирует данные, подбирает точный размер и визуализирует образ прямо на экране.
Пилотирование примерочных началось в августе, за это время клиенты успели совершить около тысячи успешных сессий, купили товар после примерки – 150 раз. Встроенные панели расположены в более чем 50 салонах связи Т2 по всей стране. С учетом текущего внимания к проекту Т2 продлевает размещение виртуальных примерочных в салонах связи до конца 2026 года. Дополнительной регистрации для тестирования технологии не требуется.
Виртуальные примерочные доступны и в Ставропольском крае. К примеру, жители столицы региона могут познакомиться с технологией и примерить фирменный мерч в салоне связи Т2 по адресу: Ставрополь, пр. Карла Маркса, 53.
Денис Голещихин, директор по продажам на массовом рынке Т2:
«Виртуальные примерочные – это инновационный проект, который трансформирует привычный клиентский опыт, стирая границы между физическим магазином и цифровыми технологиями. Интерактивный подход превращает посещение салона в увлекательное интерактивное событие. Мы оценили отклик покупателей и примем меры по масштабированию решения на большее количество салонов Т2 в регионах присутствия».
Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:
«T2 последовательно задает новые тренды для телеком-рынка, в том числе за счет нестандартных подходов в развитии бренда и коммуникации с аудиторией. Эта философия проявляется не только в продуктах и сервисах, но и в розничной сети. Мы работаем с форматами, которые расширяют привычное представление об точках продаж: в Ставрополе, например, открыт салон в коллаборации с футбольным клубом «Краснодар», а теперь посетители могут познакомиться с технологией виртуальной примерки мерча на базе искусственного интеллекта. Для нас важно, чтобы каждый такой проект не просто привлекал внимание, а предлагал клиенту новые возможности при взаимодействии с брендом».
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