На Ставрополье расширят перечень коммерческой недвижимости, облагаемой налогом по кадастровой стоимости
Правительство Ставропольского края предложило расширить перечень недвижимости организаций, налоговая база по которой определяется исходя из кадастровой стоимости. По предварительной оценке регионального управления ФНС, это позволит увеличить поступления в краевой бюджет примерно на 500 млн руб. в 2027 году. Одновременно власти планируют продлить до 2032 года льготу по налогу на имущество для газораспределительных организаций, участвующих в программе догазификации. Это следует из пояснительной записки к законопроекту об изменении краевого законодательства о налоге на имущество организаций, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».
Сейчас кадастровая стоимость используется при расчете налога, в частности, для торговых центров площадью более 250 кв. м и отдельных нежилых помещений такой же площади, предназначенных для торговли или фактически используемых для этих целей. Законопроект предлагает распространить этот порядок на административно-деловые и торговые центры без ограничения площади, а также на нежилые помещения, предназначенные или фактически используемые для размещения офисов, торговых объектов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания.
Кроме того, соответствующий порядок предлагается применять к другим предусмотренным Налоговым кодексом объектам недвижимости, включая жилые помещения и дома, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства и хозяйственные строения на участках для личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. По оценке разработчиков законопроекта, кадастровая стоимость в большей степени приближена к рыночной, поэтому ее применение позволит увеличить налоговые поступления от коммерческой недвижимости.
Второе изменение касается поддержки газораспределительных организаций, участвующих в догазификации населенных пунктов края. Действующую льготу по налогу на имущество организаций предлагается продлить до 1 января 2032 года. Она распространяется на организации, реализующие мероприятия краевой программы газификации, предусматривающие строительство сетей для подключения домовладений к газу без привлечения средств граждан.
По оценке авторов законопроекта, продление этой льготы приведет к выпадающим доходам бюджета края в размере около 90 млн руб. ежегодно. Изменения предлагается ввести с 1 января 2027 года.