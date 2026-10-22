На Ставрополье расширят перечень коммерческой недвижимости, облагаемой налогом по кадастровой стоимости

Сейчас кадастровая стоимость используется при расчете налога, в частности, для торговых центров площадью более 250 кв. м и отдельных нежилых помещений такой же площади, предназначенных для торговли или фактически используемых для этих целей. Законопроект предлагает распространить этот порядок на административно-деловые и торговые центры без ограничения площади, а также на нежилые помещения, предназначенные или фактически используемые для размещения офисов, торговых объектов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания.