Экс-замначальника ставропольской колонии сменили формулировку увольнения

Из искового заявления следует, что заместитель начальника колонии не контролировал её обеспечение необходимыми ресурсами, а затем организовал сбор денег с осуждённых для восполнения допущенного дефицита. Полномочия его при этом прекратили «мягко» — увольнением по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, с сохранением всех сопутствующих льгот.