Экс-замначальника ставропольской колонии сменили формулировку увольнения
Суд изменил основания и формулировку увольнения бывшего заместителя начальника исправительной колонии в Ставропольском крае: вместо ухода по выслуге лет с правом на пенсию он уволен в связи с утратой доверия. Решение в отношении фигуранта принял суд по иску прокуратуры, постановка вопроса о котором стала следствием проверки антикоррупционного законодательства. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Из искового заявления следует, что заместитель начальника колонии не контролировал её обеспечение необходимыми ресурсами, а затем организовал сбор денег с осуждённых для восполнения допущенного дефицита. Полномочия его при этом прекратили «мягко» — увольнением по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, с сохранением всех сопутствующих льгот.
Суд, установив нарушение антикоррупционного законодательства, удовлетворил исковые требования в полном объёме: формулировку увольнения государственного служащего изменили на «в связи с утратой доверия». Кроме того, на УФСИН России по Ставропольскому краю возложена обязанность внести изменения в приказ об увольнении и в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Решение суда пока не вступило в законную силу.