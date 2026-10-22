Т2 запустил виртуальные примерочные в салонах связи

«T2 последовательно задает новые тренды для телеком-рынка, в том числе за счет нестандартных подходов в развитии бренда и коммуникации с аудиторией. Эта философия проявляется не только в продуктах и сервисах, но и в розничной сети. Мы работаем с форматами, которые расширяют привычное представление о точках продаж: в Ростове-на-Дону, например, открыт салон в коллаборации с кофейней, а теперь посетители могут познакомиться с технологией виртуальной примерки мерча на базе искусственного интеллекта. Для нас важно, чтобы каждый такой проект не просто привлекал внимание, а предлагал клиенту новые возможности при взаимодействии с брендом».