Ставрополье направит 200 млн рублей на оборудование для питомников плодовых культур
Правительство Ставропольского края предложило выделить в 2026 году 200 млн руб. на возмещение части затрат на приобретение специализированной техники и оборудования для питомниководства плодовых культур. Одновременно власти планируют исключить из регионального законодательства несколько мер господдержки сельского хозяйства, которые годами не пользовались спросом. Это следует из пояснительной записки к законопроекту об изменении краевых законов о поддержке сельского хозяйства, с которой ознакомился «Ъ-Кавказ».
В частности, из перечня мер поддержки предлагается убрать субсидии на выращивание посадочного материала плодовых насаждений, производство хлопка, специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур, а также дополнительное профессиональное образование кадров для сельского хозяйства. Кроме того, отменяются отдельные выплаты за реализованные объемы племенных овец, молодняка племенных овец и семени быков. Поддержку производителей яиц предполагается сохранить в измененном виде — как возмещение части затрат за реализованные объемы куриных пищевых яиц.
В пояснительной записке отмечается, что ряд таких мер не предоставлялся несколько лет из-за отсутствия заявок. Например, субсидии на выращивание посадочного материала плодовых насаждений выдавались только в 2021 и 2022 годах, по 1 млн руб. ежегодно. Поддержка за реализованные объемы семени быков предоставлялась в 2020–2022 годах на общую сумму 14,6 млн руб., а с 2023 года заявок на нее не поступало. Гранты на приобретение технологического оборудования или племенного молочного скота для молочно-товарных ферм выдавались только в 2017 году, после чего эта мера также не использовалась.
Отдельно предлагается отказаться от дублирующих мер поддержки закладки садов и выращивания посадочного материала за счет краевого бюджета. В 2021–2024 годах на субсидии для закладки садов и ухода за молодыми насаждениями было выделено около 25 млн руб., а в 2025 году выплаты не проводились из-за отсутствия желающих участвовать в отборе. При этом в рамках федеральной программы за 2021–2025 годы в Ставропольском крае на закладку и уход за многолетними насаждениями и развитие питомников направили более 2,28 млрд руб., в том числе 2,17 млрд руб. федеральных средств.
Законопроект также уточняет круг получателей господдержки: научные организации предлагается исключить из числа участников ряда субсидируемых направлений. По данным пояснительной записки, ранее такие организации не получали поддержку по этим мерам, поскольку не подавали заявки. При этом возможность предоставления им помощи по другим направлениям регионального законодательства и федеральной программы сохраняется.
Предлагаемые изменения затрагивают региональные законы о государственной поддержке сельского хозяйства и о приостановлении действия отдельных законодательных норм.