Ставрополье направит 200 млн рублей на оборудование для питомников плодовых культур

В пояснительной записке отмечается, что ряд таких мер не предоставлялся несколько лет из-за отсутствия заявок. Например, субсидии на выращивание посадочного материала плодовых насаждений выдавались только в 2021 и 2022 годах, по 1 млн руб. ежегодно. Поддержка за реализованные объемы семени быков предоставлялась в 2020–2022 годах на общую сумму 14,6 млн руб., а с 2023 года заявок на нее не поступало. Гранты на приобретение технологического оборудования или племенного молочного скота для молочно-товарных ферм выдавались только в 2017 году, после чего эта мера также не использовалась.