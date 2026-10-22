На Ставрополье продлят налоговую льготу для концессионеров объектов воздушного транспорта

В пояснительной записке необходимость поправок объясняется задачей поддерживать аэродромную инфраструктуру в надлежащем состоянии, обеспечивать безопасность и транспортную доступность. При этом, по оценке разработчиков законопроекта, продление льготы не повлияет на доходы краевого бюджета. Они ссылаются на положения Налогового кодекса, в соответствии с которыми при определении налоговой базы по налогу на имущество организаций не учитывается стоимость завершенных капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию соответствующих объектов.