На Ставрополье продлят налоговую льготу для концессионеров объектов воздушного транспорта
Правительство Ставропольского края предложило увеличить срок действия льготы по налогу на имущество организаций для компаний, заключивших концессионные соглашения в отношении объектов инфраструктуры воздушного транспорта. Согласно пояснительной записке к законопроекту об изменении регионального закона «О налоге на имущество организаций», с которой ознакомился «Ъ-Кавказ», вместо действующего ограничения в пять лет льготу предлагается предоставлять на весь срок действия концессионного соглашения.
Льгота распространяется на имущество, созданное или реконструированное в рамках концессии, а также на другую собственность концедента, которая составляет единое целое с объектом соглашения либо используется для обеспечения деятельности концессионера. Речь идет о проектах, предусматривающих финансовое участие концедента за счет сбора на строительство или реконструкцию объектов воздушного транспорта.
В пояснительной записке необходимость поправок объясняется задачей поддерживать аэродромную инфраструктуру в надлежащем состоянии, обеспечивать безопасность и транспортную доступность. При этом, по оценке разработчиков законопроекта, продление льготы не повлияет на доходы краевого бюджета. Они ссылаются на положения Налогового кодекса, в соответствии с которыми при определении налоговой базы по налогу на имущество организаций не учитывается стоимость завершенных капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию соответствующих объектов.
Законопроект сохраняет условие о необходимости уплатить налог, не внесенный в период применения льготы, если концессионное соглашение расторгается из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств концессионером. Предлагается, чтобы закон вступил в силу на следующий день после официального опубликования.