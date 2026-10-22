На Ставрополье разделят резервный фонд на два направления
Правительство Ставропольского края предложило изменить региональный закон о бюджетном процессе, выделив отдельное направление резервных средств на предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидацию их последствий. Как следует из пояснительной записки к законопроекту об изменении закона «О бюджетном процессе в Ставропольском крае», с которой ознакомился «Ъ-Кавказ», правительство также сможет перераспределять средства между резервными фондами своими решениями. Основные положения планируется применять при формировании и исполнении краевого бюджета с 2027 года.
Согласно пояснительной записке, изменения связаны с требованиями федерального бюджетного законодательства. Для средств, направляемых на предупреждение чрезвычайных ситуаций, проведение аварийно-восстановительных работ и ликвидацию последствий стихийных бедствий, предусмотрено отдельное направление бюджетных расходов. В связи с этим региональным властям потребуется установить самостоятельный порядок использования таких ассигнований.
Законопроект также расширяет основания для перераспределения бюджетных средств без внесения изменений в региональный закон о бюджете. В частности, предлагается разрешить корректировать бюджетную роспись при изменении структуры исполнительных органов края и оптимизации расходов на обеспечение их функций. Для региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов в составе национальных, предлагается установить возможность перераспределять ассигнования в пределах 10% годового объема финансирования соответствующего проекта без увеличения общей суммы расходов на него.
Кроме того, министерство финансов края получит полномочия устанавливать порядок и формы планов финансово-хозяйственной деятельности региональных государственных учреждений, а также отчетов об их деятельности и использовании имущества. Соответствующие изменения связаны с приведением регионального законодательства в соответствие с федеральными требованиями.