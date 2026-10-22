На Ставрополье разделят резервный фонд на два направления

Правительство Ставропольского края предложило изменить региональный закон о бюджетном процессе, выделив отдельное направление резервных средств на предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидацию их последствий. Как следует из пояснительной записки к законопроекту об изменении закона «О бюджетном процессе в Ставропольском крае», с которой ознакомился «Ъ-Кавказ», правительство также сможет перераспределять средства между резервными фондами своими решениями. Основные положения планируется применять при формировании и исполнении краевого бюджета с 2027 года.