«КняZz», Архиповский и SHAMAN

24 октября в 19.00 в конгресс-холле ДГТУ выступит SHAMAN с программой «30 лет на сцене». Как сказал сам артист, это не повод подводить итоги. Это время оглянуться назад, на свой путь, полный трудностей и побед, врагов и друзей, поблагодарить их всех и двигаться дальше». В программе прозвучат хиты «Я русский», «Встанем», «Ты моя», «Мой бой», «Моя Россия» и другие известные песни.