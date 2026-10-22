«КняZz», Архиповский и SHAMAN
Куда сходить в Ростове-на-Дону 23, 24 и 25 октября
В ближайшие выходные в Ростове-на-Дону выступят группы «КняZz» и 9 Грамм, а также балалаечник-виртуоз Алексей Архиповский и SHAMAN. Зрители также могут посмотреть спектакли, новые фильмы, посетить экскурсии. Главные события — в афише «Ъ-Ростов».
Где послушать музыку
23 октября в 19:00 в КСК «Экспресс» группа «КняZz» представит программу «Мастер кукол». В нее войдут песни «КняZz» и «Короля и Шута», связанные с театральными образами и персонажами. Истории из песен дополнят экраны с визуальными сюжетами, световые эффекты и живое исполнение, обещают организаторы
Билеты — от 3100 руб. (12+)
В тот же день в 19:00 в ДК «Ростсельмаш» пройдет концерт Алексея Архиповского. Музыкант, которого называют «Паганини русской балалайки», строит сольные выступления вокруг звучания своего инструмента — от народных интонаций до современной виртуозной музыки.
Билеты — от 2200 руб. (6+)
23 октября в 18:00 в клубе «Мед» выступит 9 Грамм. В программе заявлены «Дэнс», «Рапапам», «Плановая», «Ворон» и другие хиты. Организаторы обещают сольное шоу с мощным звуком и энергией хип-хоп-концерта.
Билеты — от 1790 руб. (12+)
24 октября в 19.00 в конгресс-холле ДГТУ выступит SHAMAN с программой «30 лет на сцене». Как сказал сам артист, это не повод подводить итоги. Это время оглянуться назад, на свой путь, полный трудностей и побед, врагов и друзей, поблагодарить их всех и двигаться дальше». В программе прозвучат хиты «Я русский», «Встанем», «Ты моя», «Мой бой», «Моя Россия» и другие известные песни.
Билеты — от 4500 руб (6+)
Какие спектакли посетить
23 октября в 18:30 Ростовский театр драмы имени Горького покажет спектакль «Платов». Постановка посвящена Матвею Платову — донскому атаману и военачальнику, чья биография связана с историей казачества и Отечественной войной 1812 года.
Билеты — от 500 руб.
24 октября в 18:30 на сцене того же театра сыграют «Волки и овцы» по пьесе Александра Островского. Богатая молодая вдова Евлампия Купавина пытается устроить свою жизнь самостоятельно, но вокруг нее уже плетут интриги люди, рассчитывающие на ее состояние.
Билеты — от 400 руб. (12+)
Что смотреть в кино
В кинотеатрах Ростова-на-Дону идет семейное фэнтези «Морозко». Сестры Марфа и Настя — подруги, которым предстоит разобраться с древней магией: из-за нее в деревне много лет не наступает зима. Им придется столкнуться с ведьмой и помочь Морозко.
Билеты — от 250 руб. (6+)
В сказке «Чудо-юдо» волшебное существо, способное превращаться в разных животных, получает задание охранять юную волшебницу Отраду. Во время путешествия в мир людей он привязывается к своей подопечной и начинает действовать уже не только по приказу хозяйки.
Билеты — от 250 руб. (6+)
Документальный фильм Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова» рассказывает о разных сторонах судьбы музыканта и актера: рок-звезде, хулигане-бродяге, артистe и православном отшельнике. В основу картины легли архивные кадры, интервью и воспоминания людей, которые его знали.
Билеты — от 390 руб. (16+)
Для семейного просмотра — мультфильм «Приключения мамонтенка. В поисках мамы». Мамонтенок Пушистик просыпается после тысячелетнего сна и отправляется искать маму. Вместе с другом Тупиком он пересекает океан на льдине, спасается от хищников и учится дружбе и взаимной поддержке.
Билеты — от 250 руб. (6+)
Еще одна сказочная новинка — «Царевна Несмеяна». Прагматичный Ерема вместе с младшей сестрой попадает в Тридевятое царство. Чтобы спасти царевну от Водяного, ему предстоит пройти испытания и по-новому взглянуть на себя.
Билеты — от 290 руб. (6+)
Чем еще можно заняться
23 октября в 20:00 в ростовском арт-пространстве «Особняк 1898» пройдет концерт при свечах «Золотой век Голливуда: легендарные песни из кино». Музыканты JZZLAB исполнят композиции из классических фильмов — среди них Moon River из «Завтрака у Тиффани», Diamonds Are a Girl’s Best Friend и песни из «Серенады Солнечной долины».
Билеты — от 1500 руб. (6+)
24 октября можно сходить на экскурсию «Донская казачья гвардия» в музее ДГТУ. Экспозиция посвящена казачьим полкам, служившим при российском императорском дворе. После экскурсии гостям предлагают познакомиться с донскими кофейными традициями и попробовать местный вариант напитка — кохвий.
Билеты — от 2390 руб. (6+)
В тот же день в 16:00 в Доме Солодова пройдет вечер воспоминаний о Фаине Раневской. Встреча посвящена актрисе, ее сценическим работам и афоризмам, которые давно стали частью культурной памяти.
Билеты — от 1000 руб. (6+)
24 октября в 13:00 можно отправиться на экскурсию в мастерскую художественного стекла Игнатовых. Посетителям расскажут о работе со стеклом и покажут, как создаются предметы и художественные изделия в мастерской.
Билеты — от 850 руб. (12+)