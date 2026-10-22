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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Кавказ

В дагестанском селе в очередной раз изъяли майнинг-ферму

В селе Майданское Унцукульского района Дагестана выявлена очередная незаконная майнинг-ферма. Об этом сообщили в энергетическом блоке региона.
В ходе проверки на одном из объектов обнаружено 12 устройств для добычи криптовалюты суммарной мощностью 42 кВт; оборудование было подключено к электросети в обход прибора учета.
Энергетики зафиксировали факт безучетного потребления. На месте работали оперативная группа, специалисты энергокомпании и правоохранители, всё оборудование изъято.
Мария Хоперская