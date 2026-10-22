Ставрополье заложило в бюджет 59 млн рублей на выплату хозяйству по решению суда

Спор рассматривается на фоне перераспределения расходов краевой программы развития сельского хозяйства. После корректировки ее финансирование в 2026 году увеличится на 217,3 млн руб., до 5,59 млрд руб. Помимо средств на исполнение судебного решения, в программе предусмотрено 250 млн руб. из резервного фонда правительства края на другие мероприятия в сфере агропромышленного комплекса. Одновременно сокращаются отдельные меры поддержки производителей: субсидии на производство картофеля и овощей открытого грунта уменьшатся на 30,6 млн руб., на возмещение затрат производителям зерновых — на 18,8 млн руб., на гидромелиоративные мероприятия — на 25,6 млн руб.