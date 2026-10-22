Ставрополье заложило в бюджет 59 млн рублей на выплату хозяйству по решению суда
Поправки в бюджет Ставропольского края на 2026 год депутаты приняли на заседании региональной думы 22 октября. С корректировками ознакомился «Ъ-Кавказ». В рамках увеличения бюджета минсельхоза дополнительно предусмотрено 59,55 млн руб. на исполнение судебного решения в пользу тепличного хозяйства «Солнечный дар». Средства связаны со спором предприятия с краевым министерством сельского хозяйства о возврате субсидии на производство овощей защищенного грунта.
В марте 2024 года министерство перечислило компании 84,4 млн руб. на возмещение части затрат на производство овощей с применением технологии досвечивания. Такая господдержка предназначена для компенсации части расходов тепличных хозяйств, включая покупку средств защиты растений, удобрений, семенного и посадочного материала, оплату газа и электричества, а также затраты на оплату труда работников. Программа ориентирована на производство овощей защищенного грунта с использованием дополнительного освещения, позволяющего выращивать продукцию круглый год.
При самостоятельной проверке «Солнечный дар» обнаружил ошибку в отчетности: вместо 38,774 тыс. т овощей, произведенных с применением досвечивания, компания указала 45,282 тыс. т. В апреле 2025 года предприятие сообщило об ошибке министерству и предложило добровольно вернуть 24,85 млн руб. излишне полученной субсидии и начисленных пеней.
Однако 5 мая 2025 года ведомство потребовало возвратить всю сумму субсидии — 84,4 млн руб. Компания перечислила средства в бюджет, после чего оспорила требование министерства в части оставшихся 59,55 млн руб. Арбитражный суд Ставропольского края 4 февраля 2026 года удовлетворил ее требования. Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд 29 июня оставил решение без изменения.
Минсельхоз попытался оспорить судебные акты в кассации, однако Арбитражный суд Северо-Кавказского округа 7 сентября 2026 года отказал ведомству. Суд указал, что компания самостоятельно обнаружила и исправила ошибку, а доказательств намеренного предоставления недостоверных сведений или нецелевого использования субсидии представлено не было. Суд также признал требование о возврате всей суммы несоразмерным допущенному нарушению. По материалам дела, предприятие имело право на субсидию в размере 59,55 млн руб.
Спор рассматривается на фоне перераспределения расходов краевой программы развития сельского хозяйства. После корректировки ее финансирование в 2026 году увеличится на 217,3 млн руб., до 5,59 млрд руб. Помимо средств на исполнение судебного решения, в программе предусмотрено 250 млн руб. из резервного фонда правительства края на другие мероприятия в сфере агропромышленного комплекса. Одновременно сокращаются отдельные меры поддержки производителей: субсидии на производство картофеля и овощей открытого грунта уменьшатся на 30,6 млн руб., на возмещение затрат производителям зерновых — на 18,8 млн руб., на гидромелиоративные мероприятия — на 25,6 млн руб.
В пояснительной записке к поправкам 59,55 млн руб. отнесены к расходам на исполнение судебных актов по решению Арбитражного суда Ставропольского края от 4 февраля 2026 года по делу № А63-12764/2025. Постановлением кассационной инстанции решение первой инстанции и постановление апелляционного суда оставлены без изменения, жалоба министерства — без удовлетворения.