Обвиняемого по делу об убийстве в Шахунье задержали в Новороссийске

Преступление произошло в городе Шахунье Нижегородской области в декабре 2024 года. Как сообщили в полиции, двое мужчин находились возле одного из кафе, где между ними и посетителем возник конфликт. В ходе ссоры они нанесли потерпевшему множественные ножевые ранения. От полученных повреждений он скончался на месте.