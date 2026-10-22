Обвиняемого по делу об убийстве в Шахунье задержали в Новороссийске
В Новороссийске задержали 28-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве, совершенном в декабре 2024 года в Нижегородской области. Он находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
По данным ведомства, фигуранту дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
Преступление произошло в городе Шахунье Нижегородской области в декабре 2024 года. Как сообщили в полиции, двое мужчин находились возле одного из кафе, где между ними и посетителем возник конфликт. В ходе ссоры они нанесли потерпевшему множественные ножевые ранения. От полученных повреждений он скончался на месте.
После произошедшего фигуранты скрылись от следствия. В рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции устанавливали их местонахождение.
В начале октября 2026 года оперативники из Нижегородской области установили, что один из обвиняемых находится в Новороссийске. Для его задержания они взаимодействовали с местными сотрудниками полиции. В результате 28-летнего подозреваемого, находившегося в федеральном розыске, обнаружили и задержали на территории города.
В то же время правоохранители также установили местонахождение второго фигуранта дела, который скрывался от следствия. Его обнаружили в соседнем регионе.